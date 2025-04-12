Губернатор Хинштейн: Жителей курского села Козино эвакуируют из-за атак ВСУ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о мерах обеспечения безопасности местных жителей в связи с атаками украинских нацистов. В частности, проводится эвакуация села Козино в Рыльском районе, так как угроза нападения ВСУ на населённый пункт крайне велика.
«По информации главы района, жители села Козино ранее покинули свои дома, при этом люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза. Силами районной администрации совместно с подразделениями Барс-Курск сейчас происходит отселение людей», — пишет Хинштейн.
По данным главы области, пока вывезены четыре человека. Двое останутся у родственников в Курске, двое — в пункте временного размещения. Хинштейн уточнил, что сейчас делается всё возможное, чтобы дать все людям время для оперативного выезда.
Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ ведут бои в районе населённого пункта Горналь в Курской области, проводя операцию по зачистке остатков боевиков в регионе.