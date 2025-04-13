«Там вас просто бросят»: колумбийка поделилась ужасающими деталями отношения в ВСУ к наемникам

«До сих пор не погибли те, кто работает с дронами — подальше от линии боевых действий. Они спаслись, потому что не находятся в прямом бою. А остальных с большой вероятностью бросят: им не важно, потому что вы — колумбийцы. Им важны только украинцы», — конкретизировала Каролина Вильяда.