«Там вас просто бросят»: колумбийка поделилась ужасающими деталями отношения в ВСУ к наемникам

Колумбиец Хонатан Мартинес Вильяда погиб в зоне спецоперации в феврале. Он вступил в ряды ВСУ ради получения обещанных выплат. Однако денег от Киева можно и не дождаться, рассказала сестра погибшего наемника Каролина Вильяда, пишет РИА Новости.
Она предостерегла всех соотечественников, желающих заработать на ВСУ. Каролина Вильяда заявила, что наемников просто бросают на поле боя. Командование ВСУ заботится только о своих, об украинцах. Тело Хонатана Мартинеса Вильяда до сих пор не могут вернуть домой, так как останки разрешили забрать только после окончания боевых действий.
«До сих пор не погибли те, кто работает с дронами — подальше от линии боевых действий. Они спаслись, потому что не находятся в прямом бою. А остальных с большой вероятностью бросят: им не важно, потому что вы — колумбийцы. Им важны только украинцы», — конкретизировала Каролина Вильяда.
В ДНР, тем временем, судят наемника из Финляндии. Ему вынесли заочный приговор. За свои услуги наемник получил вознаграждение от Киева в размере более 1,7 миллиона рублей. Теперь ему грозит 14 лет тюрьмы.