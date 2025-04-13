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ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, сообщила группировка «Север»

КУРСК, 13 апр — РИА Новости. ВСУ бросают все силы на удержание Горналя в Курской области, в том числе при помощи разных видов БПЛА, сообщили РИА Новости в российской группировке войск «Север».

Источник: Reuters

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — сообщили в группировке.

Гексакоптер «Баба-Яга», который ВСУ ранее использовали только ночью в данном районе, сейчас используется противником круглосуточно.

«(Это — Прим. ред.) говорит о том, что противник бросает все силы, пытаясь замедлить продвижение наших войск, в том числе 22-го и 30-го полков, которые зашли в окрестности населенного пункта», — уточнили военные.

Ранее в группировке войск «Север» сообщили РИА Новости, что бойцы 22-ого и 30-го полков 44-го Армейского корпуса ведут бои за населенный пункт Горналь уже в его окрестностях. В Минобороны заявили, что группировка «Север» за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах Горналя и Олешни в Курской области.

В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, освободив город Суджу и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск «Север» развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Всего за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 70 тысяч человек.