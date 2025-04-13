Число пленных солдат ВСУ в Курской области превысило 500 человек

«Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на курском направлении сдались в плен свыше 500 “вэсэушников”. Из иностранных наемников был колумбиец Пабло Пуэртес», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что был случай, когда солдаты ВСУ получали приказ идти штурмовать российские позиции, но сдавались в плен всем отделением.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области взято в плен порядка 430 военных ВСУ. Он отмечал, что украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться.
В силовых структурах ранее сообщали ТАСС, что ВСУ в учебном центре в Черниговской области ввели специальный курс в период боев в Курской области по правилам поведения в российском плену, так как преподаватели знали о массовой сдаче украинских военных.