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Число пленных солдат ВСУ в Курской области превысило 500 человек

КУРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Более 500 украинских военнослужащих, в их числе иностранный наемник, сдались в плен российским военным в Курской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на курском направлении сдались в плен свыше 500 “вэсэушников”. Из иностранных наемников был колумбиец Пабло Пуэртес», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что был случай, когда солдаты ВСУ получали приказ идти штурмовать российские позиции, но сдавались в плен всем отделением.

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в Курской области взято в плен порядка 430 военных ВСУ. Он отмечал, что украинские военнослужащие, видя бесперспективность дальнейшего сопротивления, начали активно сдаваться.

В силовых структурах ранее сообщали ТАСС, что ВСУ в учебном центре в Черниговской области ввели специальный курс в период боев в Курской области по правилам поведения в российском плену, так как преподаватели знали о массовой сдаче украинских военных.