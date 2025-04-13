ТАСС: Более 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

Украинцы, стараясь избежать столкновения с бойцами РФ, выкупают себе места в тылу. Один из пленных рассказал, что заплатил за это 2,5 тысячи долларов. Однако ему не повезло — в ТЦК мужчину обманули. Пришлось служить, как все.