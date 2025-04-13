ТАСС: Более 500 украинских военных сдались в плен в Курской области

Украинские военные попали в засаду. Солдаты Вооруженных Сил России не оставили им выбора. Теперь боевики, находящиеся на территории Курской области, могут только сдаться в плен. Так поступило уже более 500 украинских солдат, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.
Кроме того, в плен ВС России сдался наемник-колумбиец, участвовавший в наступлении на Курскую область. Президент РФ Владимир Путин пообещал сохранить жизнь тем, кто добровольно сложит оружие.
«Количество военнопленных идет на сотни. На данный момент только на курском направлении сдались в плен свыше 500 “вэсэушников”. Из иностранных наемников был колумбиец», — подчеркнули в российских силовых структурах.
Украинцы, стараясь избежать столкновения с бойцами РФ, выкупают себе места в тылу. Один из пленных рассказал, что заплатил за это 2,5 тысячи долларов. Однако ему не повезло — в ТЦК мужчину обманули. Пришлось служить, как все.