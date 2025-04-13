Сын мэра города Башкирии рассказал о службе на СВО.

Участник специальной военной операции из Баймака Азамат с позывным «Крокодил» рассказал о службе на фронте. С военнослужащим на фронте встретился редактор редакции оперативного контента студии телевидения АО ТРК «Башкортостан», военкор Ильяс Батыргариев.
По словам военнослужащего, бойцы достойно выполняют поставленные боевые задачи.
«Служим хорошо. С каждым разом получаем новые навыки. На месте не стоим. Осваиваем новые виды вооружения. Идём вперёд», — сказал «Крокодил».
Напомним, Азамат — старший сын главы администрации Баймака Радмира Исянбаева. Мужчина отправился на фронт осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации.
Радмир Исянбаев в день отправки сына на передовую рассказал «Башинформу», что Азамат на семейном совете сразу объявил: он готов идти защищать Родину. Речи о том, чтобы подключать административный ресурс и попытаться остаться дома, даже не было.
«Если мы, руководители, будем скрывать своих детей, то как потом смотреть людям в глаза? И как спрашивать с других родителей, чтобы их сыновья встали на защиту интересов страны? Да, есть какая-то тревога за своего ребенка. Но мы понимаем, что никто, кроме нас, не будет отстаивать нашу свободу», — сказал Радмир Исянбаев.
Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей. Жители республики, готовые служить в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.
Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).