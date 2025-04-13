Сын мэра города Башкирии рассказал о службе на СВО.

«Если мы, руководители, будем скрывать своих детей, то как потом смотреть людям в глаза? И как спрашивать с других родителей, чтобы их сыновья встали на защиту интересов страны? Да, есть какая-то тревога за своего ребенка. Но мы понимаем, что никто, кроме нас, не будет отстаивать нашу свободу», — сказал Радмир Исянбаев.