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Силы ПВО за ночь сбили над российскими регионами 13 беспилотников ВСУ

Вражеские беспилотники удалось уничтожить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь на 13 апреля сбили в небе над регионами России суммарно 13 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

Их удалось нейтрализовать с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА — прим. ред.)», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Так, над территорией Ростовской области были обезврежены 12 дронов, над Белгородской — ещё один. Других подробностей Минобороны не приводит.

Напомним, ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что российские силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Аксайский, Матвеево-Курганский, Цимлянский и Октябрьский сельский районы. Он добавил, что, по предварительным данным, ранения людей и разрушений удалось избежать.