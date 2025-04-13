Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 12 воздушных целей уничтожены над Ростовской областью, еще один дрон перехвачен в небе над Белгородской областью.
Накануне Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка киевских боевиков в районах хутора Олешня и села Горналь в Курской области. Украинская армия потеряла 175 боевиков.
Кроме того, в пророссийском подполье рассказали, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.