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Силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над двумя регионами России за ночь

В ночь на 13 апреля средства ПВО уничтожили 12 дронов ВСУ над Ростовской областью, еще один — над Белгородской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 13 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 12 воздушных целей уничтожены над Ростовской областью, еще один дрон перехвачен в небе над Белгородской областью.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение формированиям девяти бригад и полка киевских боевиков в районах хутора Олешня и села Горналь в Курской области. Украинская армия потеряла 175 боевиков.

Кроме того, в пророссийском подполье рассказали, что российские военнослужащие нанесли удары по предприятиям для сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выпуску деталей для ракет реактивных систем залпового огня на северо-западе Днепропетровска.