Боец из Слюдянки погиб в зоне СВО

Сергей Иванов из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 45 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации города, Сергей Геннадьевич родился 20 апреля 1979 года в Слюдянке. Окончил среднюю школу № 2. После работал в Слюдянке.
Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в октябре 2024 года и отправился в зону проведения СВО. Старший механик-водитель 3-го парашютно-десантного батальона, гвардии рядовой Сергей Иванов пал 19 ноября 2024 года в Курской области при выполнении боевых задач.
Бойца захоронят на Аллее героев в пади Талая в Слюдянке.