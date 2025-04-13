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Боец из Слюдянки погиб в зоне СВО

Мужчина пал при выполнении боевых задач.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Иванов из Слюдянки погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему было 45 лет, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, Сергей Геннадьевич родился 20 апреля 1979 года в Слюдянке. Окончил среднюю школу № 2. После работал в Слюдянке.

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в октябре 2024 года и отправился в зону проведения СВО. Старший механик-водитель 3-го парашютно-десантного батальона, гвардии рядовой Сергей Иванов пал 19 ноября 2024 года в Курской области при выполнении боевых задач.

Бойца захоронят на Аллее героев в пади Талая в Слюдянке.