Боец из Слюдянки погиб в зоне СВО

Мужчина заключил контракт с Минобороны РФ в октябре 2024 года и отправился в зону проведения СВО. Старший механик-водитель 3-го парашютно-десантного батальона, гвардии рядовой Сергей Иванов пал 19 ноября 2024 года в Курской области при выполнении боевых задач.