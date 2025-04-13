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Бойцы СВО из Приангарья получили 10 новых внедорожников

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Народный фронт передали участникам специальной военной операции из Приангарья десять новых внедорожников.

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пять автомобилей «Нива» направлены бойцам нового полка группировки войск «Центр» в ДНР. Два внедорожника переданы в 89-й танковый полк, еще три — в различные подразделения на курском, донецком и луганском направлениях.

Это уже не первая партия автомобилей, переданная бойцам СВО из Иркутской области. В конце прошлого года регион отправил 86 машин различных моделей, а к 9 мая планируется передать еще 80.

Губернатор Игорь Кобзев также встретился с военнослужащими, обсудив с ними вопросы обмундирования, планы по созданию военного училища в Ангарске и социально-экономическое развитие региона.