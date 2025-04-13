Бойцы СВО из Приангарья получили 10 новых внедорожников

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Пять автомобилей «Нива» направлены бойцам нового полка группировки войск «Центр» в ДНР. Два внедорожника переданы в 89-й танковый полк, еще три — в различные подразделения на курском, донецком и луганском направлениях.
Это уже не первая партия автомобилей, переданная бойцам СВО из Иркутской области. В конце прошлого года регион отправил 86 машин различных моделей, а к 9 мая планируется передать еще 80.
Губернатор Игорь Кобзев также встретился с военнослужащими, обсудив с ними вопросы обмундирования, планы по созданию военного училища в Ангарске и социально-экономическое развитие региона.