ВС РФ нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — сказали в ведомстве.