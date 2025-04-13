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ВС РФ нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российские военные за сутки поразили формирования восьми украинских бригад и штурмового полка у Горналя и Олешни Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — сказали в ведомстве.

Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Гнилица, Локня, Малая Рыбица, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки, Запселье, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета и реактивная система залпового огня БМ-21 «Град».