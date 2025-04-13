Утром 12 апреля было зафиксировано беспорядочное отступление ВСУ из Горналя. Даже украинская сторона признаёт, что более-менее организовано с Курской области было выведено не более двух бригад, то есть порядка 9000 человек, а восемь бригад были просто брошены. Согласно данным Минобороны России, за одну неделю боев украинская армия потеряла более 10 тысяч человек на этом направлении. Так что Киев просто замалчивает реальные масштабы бедствия.