Сумская и Курская области, 13 апреля
После освобождения на территории Украины населённого пункта Басовка российские войска продвинулись и выбили ВСУ из поселения Журавка. Российская армия явно начала операцию стягивания контингента в сторону города Сумы для предстоящих боёв, что вызвало приступ паники в Киеве.
От фронта до города теперь не более 25 километров. С учётом автономии БПЛА при приближении к населенному пункту ещё на 10 км не исключена активная работа наших дронов, которые могут начать методично выжигать позиции противника и объекты энергетической инфраструктуры, блокируя дороги и делая невозможным перемещение по открытому пространству. При условии входа группировки «Север» в Юнаковку, мы получим возможность наступать по автомагистрали Н-07 на Сумы, что ускорит бегство украинской армии на неподготовленные позиции.
Оставшиеся в руках ВСУ два российских села в Курской области — Горналь и Олешня — не являются «фортецами» (излюбленный термин украинского командования). С учётом географии и отсутствия долгосрочных огневых позиций для их удержания, в отсутствие боеприпасов и при постоянных артобстрелах и использовании российской армией «малого воздуха» — дронов — задача для ВСУ выглядит невозможной.
Утром 12 апреля было зафиксировано беспорядочное отступление ВСУ из Горналя. Даже украинская сторона признаёт, что более-менее организовано с Курской области было выведено не более двух бригад, то есть порядка 9000 человек, а восемь бригад были просто брошены. Согласно данным Минобороны России, за одну неделю боев украинская армия потеряла более 10 тысяч человек на этом направлении. Так что Киев просто замалчивает реальные масштабы бедствия.
Единственной позицией в районе для Киева остаётся Горнальский Свято-Николаевский монастырь XVII века. По гуманитарным соображениям, наша армия минимизирует боевую работу вокруг этого объекта культурного наследия, чем пока пользуется засевшее за монастырскими стенами подразделение ВСУ, которое рано или поздно сдастся, или подвергнется прямому штурму. Вопреки слухам, никаких подземных ходов под монастырём нет. Так что снабжение осаждённого украинского контингента будет невозможно.
ДНР, Покровск (Красноармейск), 13 апреля
Наступление на Покровск (украинское название) способно открыть для российской армии стратегический простор после освобождения этого узлового логистического центра. Фактически речь идет о возможности входа в Днепропетровскую область, то есть за пределы суверенной территории России, которая еще оккупирована на сегодня ВСУ.
Судя по сводкам украинских новостных агентств и сообщений солдат с фронта, больше всего военнослужащие ВСУ, дислоцированные в Покровске, боятся окружения. В ходе военной кампании осени и весны 2024−2025 годов видно, что армия России отказалась от взлома укрепрайонов, как это было в эпоху взятия Артемовска, и предпочитает фланговые удары с охватом позиций противника.
Такая стратегия возможна при высокой мобильности наступающих частей. Российские «летучие» подразделения активно используют электробайки, легкие колесные средства и даже, в некоторых случаях, электросамокаты, что сочетается с дронами, ведущими рекогносцировку и корректировку огня. Именно такую максимально мобильную тактику при охвате Покровска задействовала наша армия в районе населённых пунктов Преображенка- Богдановка-Троицкое-Орехово.
Тем не менее, на Покровском направлении быстрое продвижение невозможно из-за высокой концентрации бронетехники со стороны противника. Бои за Покровск идут с начала августа прошлого года при максимально высокой плотности огня. С нашей стороны также массово используется тяжелая техника — от танков до «мотолыг» (МТ-ЛБ).
Взятие города обрушит значительный сегмент фронта и взломает оборону ВСУ. Логистика нашей группировки «Центр» также затруднена, так как коммуникации находятся под постоянным огнем украинских дронов. Потеря этой крылатой вредоносной техники быстро восполняется, что неудивительно, если учесть, что за прошлый год одна Германия отправила на Украину не менее 10 тысяч дронов типа Helsing Strike HF-1 (AQ 100 Bayonet). То есть общее количество БПЛА, используемых ВСУ, с учетом еще и местного производства, составляет десятки тысяч экземпляров. Подобная плотность «малого воздуха» позволяет даже парировать перебои в поставке артиллерийских снарядов.
Прогноз на следующую неделю
В течение недельного срока российская армия расширит буферную зону в Сумской области Украины, полностью выдавив врага из Курской области. Продвижение в сторону Сум приведет к плотному огневому контакту с противником при помощи дальнобойных орудий «Пион», «Коалиция СВ» и тяжелых авиабомб с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). ВСУ втянутся в жилую застройку Сум, используя мирных жителей в качестве щита.
В этой связи быстрого освобождения города не произойдет. Скорее всего, в течение ближайшего месяца, даже не недели будут вестись бои на изматывание противника при постепенном продвижении по Сумской области в целях охвата агломерации, что в дальнейшем позволит вести перекрестный огонь по позициям противника.
На Покровском направлении в течение недели российская армия может вплотную приблизиться к Покровску, пройдя зону населенных пунктов Лысовка и Шевченко (6−8 км от Покровска), и начать методичное продвижение в предместьях от дома к дому. Тут маловероятно хаотичное отступление украинских частей из Покровска, подобное тому, которое мы наблюдаем в настоящее время в Курской области.