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На Западе рассказали о превосходстве российских систем РЭБ над Starlink

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно противодействуют терминалам спутниковой связи Starlink. Об этом заявил эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт для журнала The National Interest (TNI).

Источник: AP 2024

«Настоящей убийцей Starlink стала система “Калинка”, которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников», — написал Вайхерт.

Он добавил, что система радиоэлектронной борьбы «Тобол» позволяет создавать электромагнитный щит, который способен защитить российских солдат от боеприпасов со спутниковым наведением.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины отказываются от применения отдельных западных вооружений, включая GPS-снаряды Excalibur, из-за противодействия российских РЭБ.