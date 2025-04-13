Украинские военные использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты и осколки. В результате обстрела повреждены здания гражданской и муниципальной инфраструктуры — выбиты стека и разрушен фасад. Среди них 4-й корпус Института проблем искусственного интеллекта, министерство труда и торговые точки.