Украинские военные использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты и осколки. В результате обстрела повреждены здания гражданской и муниципальной инфраструктуры — выбиты стека и разрушен фасад. Среди них 4-й корпус Института проблем искусственного интеллекта, министерство труда и торговые точки.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее 13 апреля ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта в школе № 14 города Донецка, которую планировал подросток, являющийся сторонником запрещенного и признанного в РФ террористическим движения «Колумбайн».