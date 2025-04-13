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Украинские военные использовали американскую РСЗО HIMARS при обстреле Донецка

Российские следователи установили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при обстреле Донецка реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России, передает РИА Новости.

Источник: AP 2024

При осмотре места происшествия обнаружены фрагменты и осколки. В результате обстрела повреждены здания гражданской и муниципальной инфраструктуры — выбиты стека и разрушен фасад. Среди них 4-й корпус Института проблем искусственного интеллекта, министерство труда и торговые точки.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 13 апреля ФСБ сообщила о предотвращении попытки теракта в школе № 14 города Донецка, которую планировал подросток, являющийся сторонником запрещенного и признанного в РФ террористическим движения «Колумбайн».