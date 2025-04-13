Пытался спасти жизнь сослуживцам, но поплатился своей: ВСУ жестоко расправились со своим офицером за переговоры о сдаче в плен

«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса», — рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах, добавив, что пострадали еще несколько украинских военных, которые поддержали решение офицера сдаться в плен.