Украинские военные убили своего офицера. Это произошло на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Причиной убийства офицера стало то, что он собирался добровольно сдаться в плен российским войскам и вел переговоры с ВС РФ.
«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса», — рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах, добавив, что пострадали еще несколько украинских военных, которые поддержали решение офицера сдаться в плен.
Тем временем более 500 украинских военных сдались в плен в Курской области, при этом решение сдаться российским войскам принял также колумбийский наемник, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для реализации призыва президента США Дональда Трампа «пощадить» украинских военных в Курской области, Киев должен отдать приказ о сдаче в плен.
Напомним, ВСУ использовали территорию Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Горнале как единый укрепрайон.