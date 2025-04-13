Ищет поддержки Глобального Юга для продолжения конфликта: В ЮАР раскрыли цель визита Зеленского

Истинной целью визита Владимира Зеленского в ЮАР является не поиск мирного урегулирования украинского конфликта, а наоборот, попытка добиться его продолжения.
«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему финансирование», — сказал член республиканского парламента и глава партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула.
В беседе с RT политик добавил, что Зеленский также стремится поддержать свою актуальность, нанося официальные визиты за рубеж.
Ранее сообщалось, что Зеленский отправится с государственным визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) 10 апреля 2025 года. Власти ЮАР отмечали, что визит станет «частью постоянных усилий этой страны по посредничеству между Москвой и Киевом».
Позже стало известно, что визит Зеленского в Южную Африку перенесли с 10 на 24 апреля.
Напомним, еще в январе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что пригласил Зеленского посетить страну. Он заявил, что оба лидера якобы согласились на необходимость «инклюзивного мирного процесса», который включает всех участников для поиска решения конфликта и «обеспечения устойчивого мира».