Ищет поддержки Глобального Юга для продолжения конфликта: В ЮАР раскрыли цель визита Зеленского

Напомним, еще в январе президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что пригласил Зеленского посетить страну. Он заявил, что оба лидера якобы согласились на необходимость «инклюзивного мирного процесса», который включает всех участников для поиска решения конфликта и «обеспечения устойчивого мира».