NSJ: российские военные эффективно уничтожают танки ВСУ, поставленные НАТО

Основу такого успеха, как отмечает издание, составляют современные средства поражения, включая FPV-дроны, барражирующие боеприпасы типа «Ланцет», а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет». Эти технологии позволили российским военным эффективно справляться даже с хорошо защищённой техникой.