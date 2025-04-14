«Даёт заднюю». Симоньян считает очевидным изменение позиции Запада по Украине

«И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».