Изменение Западом позиции по украинскому конфликту стало очевидным. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«И они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Симоньян привела в пример публикацию в издании Times, которая представляет Великобританию «спасителем Украины».
«А общий тон статьи показателен, общий тон — извиняющийся, оправдывающийся», — отметила Маргарита Симоньян, подчеркнув, что подобные публикации готовят западное общество к завершению украинского конфликта.
Как страны Европы обсуждают разные варианты окончания конфликта на Украине, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Зеленский ищет поддержки Глобального Юга для продолжения конфликта. Это является целью его предстоящего визита в ЮАР, заявил африканский политик Зунгула.