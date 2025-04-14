«На коленях будут просить Россию-матушку забрать их домой»: Симоньян спрогнозировала сроки завершения украинского конфликта

«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».