Украинский конфликт может завершиться в течение 2025 года. Такой прогноз дала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Пора домой всем. Пора дружить с нами. И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит, и мы еще увидим, как еще новые цари Иераклии на коленях будут снова просить Россию-матушку забрать их домой», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Также Симоньян указала на то, что изменение Западом позиции по украинскому конфликту стало очевидным.
Кроме того, Симоньян предположила, что бывшие территории Украины, вероятно, могут быть поделены так же, как когда-то случилось с польскими землями. К территории России должны присоединиться только те земли, где «нам рады». Остальное станет буферной зоной или достанется кому-то еще, подчеркнула она.