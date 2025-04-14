Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
«Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», добавив, что при ударе российских военных пострадали не мирные жители, а военнослужащие ВСУ, которые участвовали в операции в Курской области.
Симоньян предположила, что подобная подтасовка фактов на сегодняшний день для Киева является единственным способом продлить конфликт.
«Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить», — подчеркнула Симоньян.
Ранее сообщалось, что в городе Сумы на севере Украины зафиксированы два мощных взрыва 13 апреля.
Также сообщалось, что российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию, расположенному в городе Шостка Сумской области.
Тем временем Зеленский ищет поддержки Глобального Юга для продолжения конфликта. Это является целью его предстоящего визита в ЮАР, заявил африканский политик Зунгула.