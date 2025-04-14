Симоньян: Киев пытается выдать удар по ВСУ в Сумах за «новую Бучу»

«Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает», — сказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», добавив, что при ударе российских военных пострадали не мирные жители, а военнослужащие ВСУ, которые участвовали в операции в Курской области.