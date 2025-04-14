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Раненый боец ВС РФ четыре дня откапывал себя из-под земли после взрыва

Военнослужащий получил тяжёлые ранения и остался без еды и воды.

Российский военнослужащий, получивший ранения, несколько дней сам себя откапывал из-под земли, пишет KP.RU.

Об этом сообщила изданию сестра милосердия Ирина Гончарова. Военнослужащий рассказал историю своего спасения в госпитале. Боец уточнил, что произошёл взрыв. Он получил тяжёлые ранения.

«Рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — сказала сестра милосердия.

Кроме того, она рассказала, что ещё один раненый солдат полз в течение восьми дней. Она подчеркнула, что находящиеся в госпитале бойцы рассказывают ей, как старались выжить «вопреки всему».

«Один из таких ребят с перебитыми руками, с ранением в живот восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи», — поделилась Гончарова.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Грек с повреждёнными ногами прополз 100 метров и спасся от беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.