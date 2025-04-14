Раненый боец ВС РФ четыре дня откапывал себя из-под земли после взрыва

Российский военнослужащий, получивший ранения, несколько дней сам себя откапывал из-под земли, пишет KP.RU.
Об этом сообщила изданию сестра милосердия Ирина Гончарова. Военнослужащий рассказал историю своего спасения в госпитале. Боец уточнил, что произошёл взрыв. Он получил тяжёлые ранения.
«Рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — сказала сестра милосердия.
Кроме того, она рассказала, что ещё один раненый солдат полз в течение восьми дней. Она подчеркнула, что находящиеся в госпитале бойцы рассказывают ей, как старались выжить «вопреки всему».
«Один из таких ребят с перебитыми руками, с ранением в живот восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи», — поделилась Гончарова.
Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Грек с повреждёнными ногами прополз 100 метров и спасся от беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.