В Венгрии в понедельник 14 апреля начнется референдум о вступлении Украины в ЕС

Гражданам Венгрии предлагают ответить на вопрос, поддерживают ли они членство Украины в ЕС. Предусмотрено два варианта ответов — «да» и «нет». При этом к бюллетеню прилагается листовка с перечислением рисков, которые несет странам ЕС и в частности Венгрии вступление Украины в это объединение. Среди прочего упоминается возможность увеличения финансового бремени из-за процентов на кредиты ЕС, ухудшение ситуации на рынке труда, угрозы общественной безопасности и другие риски.