В Венгрии в понедельник 14 апреля начнется референдум о вступлении Украины в ЕС

Референдум о вступлении Украины в Евросоюз начнется в Венгрии в понедельник 14 апреля. Он продлится до конца мая, результаты опроса будут направлены в Брюссель.
Гражданам Венгрии предлагают ответить на вопрос, поддерживают ли они членство Украины в ЕС. Предусмотрено два варианта ответов — «да» и «нет». При этом к бюллетеню прилагается листовка с перечислением рисков, которые несет странам ЕС и в частности Венгрии вступление Украины в это объединение. Среди прочего упоминается возможность увеличения финансового бремени из-за процентов на кредиты ЕС, ухудшение ситуации на рынке труда, угрозы общественной безопасности и другие риски.
Участие в референдуме не является обязательным для граждан Венгрии.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказывал мнение, что если в Брюсселе протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что это единственное государство в Евросоюзе, которое открыто противится ускоренному вступлению Украины в сообщество, однако за кулисами заседаний такую позицию поддерживают и другие страны-участники ЕС.
Напомним, Венгрия в очередной раз заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза по Украине.