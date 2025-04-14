При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина

Один человек пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Белгородскую область, сообщил 14 апреля глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что нападению ВСУ подвергся хутор Бочанка в Волоконовском районе.
«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотника по территории домовладения ранена женщина», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Гладков отметил, что она получила осколочные ранения руки. Пострадавшую вывезли бойцы самообороны. Её передали бригаде скорой помощи. Женщину должны доставить в Валуйскую центральную районную больницу.
Также, по информации губернатора, при атаке получил частичные разрушения частный дом и полностью сгорел легковой автомобиль, который находился во дворе.
Напомним, 13 апреля в посёлке Ракитное Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. В результате удара погиб водитель транспортного средства.