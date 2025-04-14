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Миляев: ПВО ночью уничтожили украинские беспилотники в Тульской области

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Тульской областью, проинформировал Дмитрий Миляев.

Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО минобороны РФ уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте», — написал губернатор в Telegram.

Миляев отметил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Он обратился к жителям и призвал их соблюдать спокойствие.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадала женщина. ВСУ атаковали хутор Бочанка в Волоконовском районе.