Миляев: ПВО ночью уничтожили украинские беспилотники в Тульской области

Российские военные ликвидировали беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в небе над Тульской областью, проинформировал Дмитрий Миляев.
Он подчеркнул, что в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО минобороны РФ уничтожены БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Все специальные службы работают на месте», — написал губернатор в Telegram.
Миляев отметил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Он обратился к жителям и призвал их соблюдать спокойствие.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины пострадала женщина. ВСУ атаковали хутор Бочанка в Волоконовском районе.