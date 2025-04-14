Зеленский планирует отправиться в Южно-Африканскую Республику для того, чтобы добиться продолжения конфликта на Украине, заявил политик из ЮАР Вуйо Зунгула.
По его словам, Зеленский захотел «заручиться поддержкой Глобального Юга».
«Делается это только из-за того, что Соединённые Штаты решили больше не предоставлять ему финансирование. Он едет просто из стремления поддержать свою актуальность», — сказал лидер партии «Движение за преобразование Африки» в беседе с RT.
Он добавил, что Зеленский не намерен говорить с теми, кто бы мог предложить «какие-то решения» для урегулирования конфликта.
Ранее пресс-секретарь главы Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья заявил, что Зеленский посетит ЮАР 24 апреля.
Также стало известно, что Зеленский купил 51 процента акций платиновой шахты в ЮАР, отдав 1,6 миллиарда долларов.