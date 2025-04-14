Раненый российский солдат оказался в ловушке под землей: как ему удалось спастись без еды и воды

Российские женщины-волонтеры рассказали сайту KP.RU о том, с чем им приходится сталкиваться в госпиталях, где лечатся раненые в зоне СВО бойцы.
Так, медсестра Ирина Гончарова рассказала историю спасения одного из бойцов, который был тяжело ранен при взрыве.
По словам Гончаровой, военнослужащий четыре дня откапывал сам себя после того, как его завалило землей во время взрыва. При этом у него не было ни еды, ни воды.
Это не единственный пример мужества российских бойцов.
«Один из таких ребят с перебитыми руками, с ранением в живот восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи…», — рассказала медсестра.
О том, как российские военнослужащие помогли спасти иконы и другую церковную атрибутику от боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, спрятав их в исправительной колонии.
Тем временем в Курске открыли выставку, посвященную операции ВС РФ под названием «Поток». На ней представлены личные вещи солдат, использовавшиеся во время выполнения боевых задач.