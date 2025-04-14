Депутат Рады Дубинский: потери и дезертирство в ВСУ грозят обвалом фронта

Напомним, в середине декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что с начала 2024 года потери ВСУ составили более 560 тысяч военных убитыми и ранеными. При этом, по его словам, за все время проведения спецоперации украинская армия потеряла почти миллион человек.