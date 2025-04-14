Депутат Рады Дубинский: потери и дезертирство в ВСУ грозят обвалом фронта

Масштабы потерь и дезертирства в ВСУ могут привести к обвалу фронта уже к лету текущего года, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в госизмене.
«Общие потери “ресурса” около 800 (!) тысяч», — уточнил он в своём Telegram-канале.
Кроме того, по данным парламентария, ещё 250 тысяч бойцов ВСУ самовольно оставили свои воинские части. Также «неизвестна судьба» 300 тысяч украинских военнослужащих, которые могли пропасть без вести или спрятались в тылу.
Дубинский считает, что на передовой сейчас находятся около 250 тысяч бойцов ВСУ. По его мнению, к середине лета на фронте останется менее 200 тысяч украинских военнослужащих, если ежемесячные потери будут составлять 10−12 тысяч солдат, а темпы дезертирства — 15 тысяч.
Напомним, в середине декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что с начала 2024 года потери ВСУ составили более 560 тысяч военных убитыми и ранеными. При этом, по его словам, за все время проведения спецоперации украинская армия потеряла почти миллион человек.
В начале апреля стало известно, что в ВСУ за прошедший год увеличилось число судебных приговоров, связанных с отказом выполнять приказы, дезертирством и уклонением от военной службы через самоповреждения.