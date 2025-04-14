Губернатор Миляев: Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Тульскую область

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Тульской области в ночь на понедельник 14 апреля. Об этом информировал губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам чиновника, сработали средства противовоздушной обороны.
«В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России воздушные цели уничтожены», — написал губернатор в Telegram-канале, добавив, что при этом никто не пострадал, также не зафиксировано разрушения наземных объектов.
Миляев уточнил, что опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, призвав жителей области сохранять спокойствие.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вечером 13 апреля регион подвергся атаке беспилотников ВСУ.
Также сообщалось, что 200-килограммовый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен в Курской области.