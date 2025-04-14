Симоньян дала прогноз по конфликту на Украине: вот когда он завершится

Также Симоньян высказалась о возможном будущем разделе Украины. К территории России должны присоединиться только те земли, где «нам рады», заявила она, отметив, что остальное станет буферной зоной или достанется кому-то еще. Симоньян предположила, что бывшие территории Украины, вероятно, могут быть поделены так же, как когда-то случилось с польскими землями и подчеркнула, что России чужого не нужно и Москве стоит забрать только те земли, жители которых любят русских.