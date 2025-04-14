Урегулирование украинского конфликта может быть достигнуто до конца 2025 года. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По словам Симоньян, помешать завершению конфликта в текущем году могут только форс-мажорные обстоятельства, что-то «совершенно непредвиденное».
«И я вас уверяю, если не произойдет ничего совершенно непредвиденного, то с божьей помощью в этом году закончится этот конфликт, который сейчас происходит», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Также Симоньян указала на то, что Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. В частности, речь идет о взрыве в Сумах, при которых погибли украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях на территории Курской области, а не мирные жители, отметила она.
Также Симоньян высказалась о возможном будущем разделе Украины. К территории России должны присоединиться только те земли, где «нам рады», заявила она, отметив, что остальное станет буферной зоной или достанется кому-то еще. Симоньян предположила, что бывшие территории Украины, вероятно, могут быть поделены так же, как когда-то случилось с польскими землями и подчеркнула, что России чужого не нужно и Москве стоит забрать только те земли, жители которых любят русских.
При этом главред указала на то, что изменение Западом позиции по украинскому конфликту стало очевидным. Она привела в пример публикацию в одном из западных изданий, написанную в «извиняющемся и оправдывающемся» тоне, несмотря на то, что в тексте говорится о «спасении Украины».
Ранее Симоньян обратила внимание на необычное поведение Владимира Зеленского во время его февральской встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. По ее словам, подобные действия сложно объяснить иначе как воздействием психоактивных веществ. Симоньян подчеркнула, что человек в трезвом состоянии и ясном уме не стал бы вести себя подобным образом.