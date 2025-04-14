Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец обезвредил украинский дрон палкой

Инцидент произошёл, когда боец передвигался в лесистой местности.

Российский военнослужащий отразил атаку украинского беспилотника, сбив его ударом палки, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. Инцидент произошёл, когда боец передвигался в лесистой местности.

По словам Лисицына, дрон Вооружённых сил Украины попытался атаковать военнослужащего, однако тот среагировал мгновенно и, используя подручное средство — обычную палку, сумел нейтрализовать летательный аппарат.

Подробности о месте и времени произошедшего инцидента не уточняются.

Ранее расчеты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» ликвидировали точку спецподразделения Вооруженных сил Украины в Харьковской области.