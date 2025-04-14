Российский боец обезвредил украинский дрон палкой

Российский военнослужащий отразил атаку украинского беспилотника, сбив его ударом палки, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын. Инцидент произошёл, когда боец передвигался в лесистой местности.
По словам Лисицына, дрон Вооружённых сил Украины попытался атаковать военнослужащего, однако тот среагировал мгновенно и, используя подручное средство — обычную палку, сумел нейтрализовать летательный аппарат.
Подробности о месте и времени произошедшего инцидента не уточняются.
Ранее расчеты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» ликвидировали точку спецподразделения Вооруженных сил Украины в Харьковской области.