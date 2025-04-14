Ульянов задал вопрос Рубио, не хотят ли США прекратить атаки ВСУ по России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил Вашингтону поспособствовать прекращению атак украинских военных на жителей России. Об этом дипломат написал, комментируя пост госсекретаря США Марко Рубио в социальной сети Х, в котором украинский чиновник выражает соболезнования погибшим во время взрыва в Сумах.