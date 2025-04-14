Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предложил Вашингтону поспособствовать прекращению атак украинских военных на жителей России. Об этом дипломат написал, комментируя пост госсекретаря США Марко Рубио в социальной сети Х, в котором украинский чиновник выражает соболезнования погибшим во время взрыва в Сумах.
«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?», — написал Ульянов.
Тем временем главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт.
Тем временем Зеленский ищет поддержки Глобального Юга для продолжения конфликта. Это является целью его предстоящего визита в ЮАР, заявил африканский политик Зунгула.