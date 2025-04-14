Беспилотник Вооруженных сил Украины весом в 200 килограмм обнаружили на территории Глушковского района Курской области добровольцы отряда «БАРС-Курск» вместе с военной полицией. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн и продемонстрировал опасную находку.
«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал руководитель.
По его словам, в настоящее время место падения беспилотника оцеплено. В ближайшее время саперы, у которых в приграничье работы великое множество, скоро приступят к разминированию БПЛА.
Хинштейн показал дрон ВСУ весом 200 кг, найденный в Курской области. Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна.
Хинштейн подчеркнул, что каждый день саперам приходится обезвреживать десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, «колокольчиков» и прочих сеющих смерть взрывоопасных предметов (ВОП). Только за двое последних суток они обезвредили 44,5 тысячи ВОП.
Врио губернатора снова напомнил жителям Курской области, что на въезд на территорию приграничных районов области действует ограничение.
Практически с самого начала специальной военной операции населенные пункты и объекты инфраструктуры Курской области почти ежедневно попадают под обстрел боевиков Владимира Зеленского. В настоящее время российские военные завершают освобождение территории приграничного российского региона от боевиков ВСУ, вторгшихся сюда в августе прошлого года.
Так, накануне Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских штурмовиков из состава сил специальных операций у хутора Олешня и у монастыря в Горнале. Украинское командование переброской спецназовцев из ССО пытается предотвратить потерю этих двух, последних остающихся под их контролем поселков в Курской области.
Также отмечается, что в приграничном регионе по-прежнему высока активность вражеских беспилотных летальных объектов.
Как подсчитало РИА Новости на основании информации группировки войск «Север» и данных из открытых источников, Киев потерял в Курской области 5,5 тысячи единиц поставленной Западом техники на общую сумму $7,8 млрд.