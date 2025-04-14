Так, накануне Вооруженные силы России уничтожили две группы украинских штурмовиков из состава сил специальных операций у хутора Олешня и у монастыря в Горнале. Украинское командование переброской спецназовцев из ССО пытается предотвратить потерю этих двух, последних остающихся под их контролем поселков в Курской области.