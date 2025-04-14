Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО

«Очень важно, что в Республике Крым есть программа “СВОе дело”, которая помогает участникам специальной военной операции запустить свое дело. И на материке, даже на уровне Москвы, заинтересовала эта программа, которая есть у нас здесь. И они пытаются перенять наш опыт», — рассказал Алексанян.