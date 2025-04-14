Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО

«Очень важно, что в Республике Крым есть программа “СВОе дело”, которая помогает участникам специальной военной операции запустить свое дело. И на материке, даже на уровне Москвы, заинтересовала эта программа, которая есть у нас здесь. И они пытаются перенять наш опыт», — рассказал Алексанян.
Обучение по программе «СВОе дело» для ветеранов и их семей стартовало в Крыму в январе 2025 года. До этого программа в республике работала уже два года — по данным республиканского центра «Мой бизнес», ее прошли десятки человек, а теперь участниками стали новые слушатели.
Программа «СВОе дело» отмечена премией «Мой бизнес» в номинации «Лучший кейс поддержки социального предпринимательства», и стала успешно внедряться в восьми других регионах России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел рабочую встречу с бизнес-сообществом Крыма, в рамках которой были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и поддержки предпринимательства.