Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. указала на то, что Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. В частности, речь идет о взрыве в Сумах, при которых погибли украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях на территории Курской области, а не мирные жители, отметила она.