Мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин обвинил губернатора Сумской области Владимира Артюха в одном из взрывов, которые произошли в областном центре в марте 2025 года. Градоначальник заявил, что к трагедии привели действия Артюха, принявшего решение складировать в центре города «что-то», приведшее впоследствии к детонации. При этом Семенихин нелицеприятно высказался в адрес Артюха, назвав того «мерзавцем».
«На самом деле этот мерзавец просто решил что-то поставить, сложить в центре Сум, и потом что-то произошло», — сказал мэр Конотопа украинскому изданию «Страна». При этом Семенихин усомнился в том, что по Сумам был нанесен ракетный удар ВС РФ.
Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. указала на то, что Киев предпринимает попытки выдать определенные события за «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. В частности, речь идет о взрыве в Сумах, при которых погибли украинские военные, принимавшие участие в боевых действиях на территории Курской области, а не мирные жители, отметила она.