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Песков рассказал об участии героев СВО в параде в честь 80-летия Победы

Герои СВО примут участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы.

Источник: Комсомольская правда

Парадный расчет из героев специальной военной операции примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин во время участия в заседании оргкомитета «Победа» сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны станут главными участниками парада 80-летия Победы.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на парад в честь празднования 80-летия победы СССР в Великой Отечественной войне приглашены представители 19 дружественных к России стран. Причем, десять из них уже подтвердили собственное участие.

Вместе с тем, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, что Запад пытается сорвать участие делегаций ряда стран в праздновании 80-летия Победы, которое пройдет в Москве 9 мая.