Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что не может сказать, как возможно вернуть территории, отошедшие под контроль России.
«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость… Мы вернем их (территории) обратно. Когда или как, я не могу сказать», — уточнил украинский лидер в интервью телеканалу CBS, комментируя вопрос, как для него выглядит справедливый мир.
Напомним, ранее Зеленский уже признал, что Украине не удастся вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были взяты под контроль Россией с февраля 2022 года. Глава киевского режима заявил, что всему миру якобы нужно оказать давление на Москву для прекращения боевых действий.
Президент России Владимир Путин тем временем указал на возможность введения на Украине временного управления, которое можно передать ООН. По его словам, этот шаг помог бы решить вопрос легитимности украинской власти. Тогда Москва смогла бы начать переговоры о мирном договоре с Киевом.