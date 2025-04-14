Зеленский не знает, как вернуть отошедшие под контроль России территории

Напомним, ранее Зеленский уже признал, что Украине не удастся вернуть под свою юрисдикцию все территории, которые были взяты под контроль Россией с февраля 2022 года. Глава киевского режима заявил, что всему миру якобы нужно оказать давление на Москву для прекращения боевых действий.