За ночь сбили 52 БПЛА над российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 33 беспилотника над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще 10 БПЛА сбиты над Орловской областью, по три — над Курской и Тульской, два — над Калужской, еще один — над Белгородской областью.