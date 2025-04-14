Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО

Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии и проходивший практику в клинике «Шарите», сообщил, что решил вернуться в Россию и принимать участие в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.
Дмитрий рассказал, что учился в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко. Оттуда его отправили на практику в берлинскую клинику «Шарите». По этой программе он уехал в Германию и остался там практикующим хирургом.
«Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в Шарите. Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии», — приводит его слова РИА Новости.
Как сообщается, Дмитрий смог поучаствовать в операции по освобождению Курской области, где командовал медвзводом, организовывал медпункты и эвакуировал раненых с передовой.
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