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Работавший в Германии хирург вернулся в Россию и ушел на СВО

Вернувшийся в РФ хирург решил принимать участие в СВО в качестве командира медвзвода.

Источник: Комсомольская правда

Российский хирург Дмитрий, работавший в Германии и проходивший практику в клинике «Шарите», сообщил, что решил вернуться в Россию и принимать участие в спецоперации в качестве командира медвзвода мотострелкового батальона.

Дмитрий рассказал, что учился в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко. Оттуда его отправили на практику в берлинскую клинику «Шарите». По этой программе он уехал в Германию и остался там практикующим хирургом.

«Студентом я работал, точнее как студент проходил практику в Шарите. Это одна из лучших клиник мира. До февраля 2024 года я жил и работал в Германии», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщается, Дмитрий смог поучаствовать в операции по освобождению Курской области, где командовал медвзводом, организовывал медпункты и эвакуировал раненых с передовой.

В марте этого года KP.RU рассказывал историю американца Эрика Пиччони, который вместе с семьей сбежал из США и поселился в Ярославле. По его словам, в Соединенных Штатах сейчас небезопасно.