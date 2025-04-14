Песков переадресовал в МО вопрос о возможном показе «Орешника» на параде

Вопрос о возможной демонстрации российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на параде Победы в Москве следует задать Министерству обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у него по поводу вероятности такого события.
«Это у Министерства обороны надо спрашивать», — сказал представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, 21 ноября Россия нанесла удар «Орешником» по днепропетровскому заводу «Южмаш» в ответ на атаки ВСУ по российской территории. Президент России Владимир Путин назвал этот комплекс «передовым и инновационным оружием», которое не могут сбить западные системы противовоздушной обороны (ПВО).