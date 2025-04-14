Мерц назвал условие поставки Украине крылатых ракет Taurus

Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву только после координации с европейскими партнерами. Такое мнение высказал глава блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнерами», — сказал политик в интервью телеканалу ARD, комментируя возможность поставки ракет Taurus.
По словам Мерца, поставку ракет Taurus должны согласовать, а если она будет скоординирована, то «Германия должна участвовать».
Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что передача Киеву немецких крылатых ракет новым правительством ФРГ спровоцировала бы обострение конфликта, однако не оказала бы существенного влияния на ситуацию на ход проведения боевых действий.
Кандидат в канцлеры Германии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель считает, что поставки Taurus напрямую вовлекут ФРГ в украинский конфликт.