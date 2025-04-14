Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участников СВО из Башкирии наградили медалью генерала Шаймуратова

Участников СВО из Башкирии наградили медалью генерала Шаймуратова.

Источник: telegram-канал главы администрации Кугарчинского района Марата Искужина

Участники специальной военной операции из Кугарчинского района с позывными «Гонза» и «Рембо» указом Главы Башкирии награждены медалью генерала Минигали Шаймуратова. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Марат Искужин.

«Искренне поздравляю ребят, желаю успешного выполнения боевых задач. Берегите себя. Мы гордимся вами», — написал Марат Искужин в своих соцсетях.

Ранее медалью генерала Минигали Шаймуратова, а также медалью «Участнику СВО», наградили командира взвода роты материального обеспечения мотострелкового полка «Башкортостан» Айрата Габбасова.

Напомним, жители Башкирии, готовые служить в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.

В Башкирии размер единовременной выплаты подписавшим контракт с Минобороны РФ составляет 2 млн рублей.

Кроме того, информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм.

Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).