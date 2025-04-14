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MWM: F-16 продолжают «пропадать» на Украине при неясных обстоятельствах

Громкие заявления ВСУ об американских истребителях F-16 и их мощи закончились. Как пишет журнал Military Watch Magazine (MWM), в Киеве теперь признают, что самолеты США не в силах противостоять российским Су-35 поколения «4+».

Источник: AP 2024

12 апреля украинские ВВС потеряли очередной F-16 и пилота. Позднее Минобороны России подтвердило, что силам ПВО удалось сбить американский истребитель.

26 августа 2024 года Украина потеряла первый F-16 — спустя 25 дней после прибытия истребителя в страну. Как пишет автор публикации, на Украину доставили устаревшие модели из Нидерландов, Бельгии и Норвегии.

Старые F-16 не способны противостоять российским истребителям, в частности Су-35 поколения «4+», заявил представитель украинских ВВС Юрий Игнат. По его словам, «для противостояния русским самолетам нужны наземные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, а также бортовые радары класса “воздух — воздух”.