MWM: F-16 продолжают «пропадать» на Украине при неясных обстоятельствах

12 апреля украинские ВВС потеряли очередной F-16 и пилота. Позднее Минобороны России подтвердило, что силам ПВО удалось сбить американский истребитель.
26 августа 2024 года Украина потеряла первый F-16 — спустя 25 дней после прибытия истребителя в страну. Как пишет автор публикации, на Украину доставили устаревшие модели из Нидерландов, Бельгии и Норвегии.
Старые F-16 не способны противостоять российским истребителям, в частности Су-35 поколения «4+», заявил представитель украинских ВВС Юрий Игнат. По его словам, «для противостояния русским самолетам нужны наземные системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, а также бортовые радары класса “воздух — воздух”.