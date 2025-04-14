Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области с разницей в два года на СВО погибли отец и сын из Усть-Шиша

Прощание с Александром Точиловым прошло 13 апреля в родном поселке.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Знаменского района Омской области с прискорбием сообщила о смерти в ходе СВО односельчанина — Александра Точилова. Юноша отправился служить в зону СВО.

Ранее при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Донецком направлении на СВО погиб его отец, также житель Усть-Шиши Александр Точилов-старший. Мужчина был награжден в 2023 году орденом Мужества посмертно. Разница в смертях обоих мужчин составила ровно два года.

Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования родным и близким погибших.