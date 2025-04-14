В Омской области с разницей в два года на СВО погибли отец и сын из Усть-Шиша

Ранее при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Донецком направлении на СВО погиб его отец, также житель Усть-Шиши Александр Точилов-старший. Мужчина был награжден в 2023 году орденом Мужества посмертно. Разница в смертях обоих мужчин составила ровно два года.