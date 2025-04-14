ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, говорят в ведомстве.
Как отметили в Минобороны, Киев продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.