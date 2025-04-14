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Главное из брифинга Минобороны 14 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 14 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Нанесен удар ракетами «Искандер-М» по объекту в городе Сумы

В городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО иностранного производства 13 апреля ВС РФ ударили двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава группы «Северск».

В результате удара потери ВСУ превысили 60 боевиков.

«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — добавили в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Бойцы «Севера» противостоят ВСУ на Белгородском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области.

Потери ВСУ за сутки в живой силе составили до 95 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевую машину РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи

Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской области, Кировск, Карповка и Красный Лиман ДНР.

Потери украинской стороны составили порядка 240 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», а также два склада боеприпасов.

Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли порядка 315 человек, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Группировка «Центр» продвинулась на новые позиции

Подразделения «Центральной» группировки атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения «Востока» продавили оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также уничтожены танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Военнослужащие «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области.

ВС РФ уничтожили порядка 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, станцию РЭБ, радиолокационную станцию RADA и четыре склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам предприятия ВПК Украины, военному аэродрому, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 137 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS;
  • 227 БПЛА самолетного типа.