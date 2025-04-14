Нанесен удар ракетами «Искандер-М» по объекту в городе Сумы
В городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО иностранного производства 13 апреля ВС РФ ударили двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава группы «Северск».
В результате удара потери ВСУ превысили 60 боевиков.
«Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», — добавили в Минобороны РФ.
Бойцы «Севера» противостоят ВСУ на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области.
Потери ВСУ за сутки в живой силе составили до 95 человек. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевую машину РСЗО и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Запада» заняли выгодные рубежи
Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской области, Кировск, Карповка и Красный Лиман ДНР.
Потери украинской стороны составили порядка 240 человек, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», а также два склада боеприпасов.
Бойцы «Юга» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и полку беспилотных авиационных комплексов противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли порядка 315 человек, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Группировка «Центр» продвинулась на новые позиции
Подразделения «Центральной» группировки атаковали восемь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения «Востока» продавили оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам в районах населенных пунктов Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 165 человек. Также уничтожены танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие «Днепра» атаковали пять бригад противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области.
ВС РФ уничтожили порядка 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777, станцию РЭБ, радиолокационную станцию RADA и четыре склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цехам предприятия ВПК Украины, военному аэродрому, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников в 137 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS;
- 227 БПЛА самолетного типа.