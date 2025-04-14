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Daily Express: на Западе признали уязвимости немецких танков Leopard

Танки Leopard 2, переданные Украине Германией, с треском проваливаются на поле боя, что стало настоящей катастрофой для Берлина, пишет Daily Express со ссылкой на секретную стенограмму встречи в Киеве между военным атташе ФРГ и примерно 200 военнослужащими Вооруженных сил Германии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Из стенограммы стало известно о проблемах, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие при эксплуатации немецкой военной техники, говорится в статье. В 2023 году Германия отправила на Украину 18 основных боевых танков Leopard 2. Однако вскоре украинские солдаты обнаружили, что их применение ограничено. В стенограмме говорится, что Leopard 2 уязвимы для ударов беспилотников, а поврежденные танки приходится отправлять для ремонта на Западную Украину и даже в Польшу, поскольку украинские военные не могут починить их на поле боя из-за их сложной конструкции.

Как отмечает Daily Express, Leopard 2 не были разработаны для полей сражений на Украине. Дело в том, что эти танки были спроектированы инженерами, которые родились после Второй мировой войны и не знают на собственном опыте, что такое реальный вооруженный конфликт. Leopard 2 эффективно функционируют только при наличии воздушной поддержки, которой у украинцев нет. В результате ВСУ в основном используют их как артиллерию.

Еще одной проблемой с Leopard 2 является то, что их недостаточно. Как только один или два танка выходят из строя и требуют ремонта, это уже сказывается на успешности работы всего полученного Украиной парка.

Кроме того, в стенограмме указаны и другие проблемы, которые возникают с немецкой техникой. В частности, говорится о невозможности полноценно использовать вполне работоспособные средства ПВО из-за нехватки боеприпасов.