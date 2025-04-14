Daily Express: на Западе признали уязвимости немецких танков Leopard

Как отмечает Daily Express, Leopard 2 не были разработаны для полей сражений на Украине. Дело в том, что эти танки были спроектированы инженерами, которые родились после Второй мировой войны и не знают на собственном опыте, что такое реальный вооруженный конфликт. Leopard 2 эффективно функционируют только при наличии воздушной поддержки, которой у украинцев нет. В результате ВСУ в основном используют их как артиллерию.