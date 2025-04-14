Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 14 апреля 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 74 245 человек. Уничтожено 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2 268 боевых бронированных машин, 2 704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.