Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 235 человек, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 74 245 человек. Уничтожено 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2 268 боевых бронированных машин, 2 704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Группировка войск «Север» нанесла удары по подразделениям ВСУ
Подразделения группировки войск «Север» провели наступательные действия. В районах Горналь и Олешня, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.