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На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На месте удара по Сумам находились около 200 боевиков ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск», сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ “Северск”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди них были офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.

По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» заявил, что у России есть подтверждения, что ВС России в Сумах нанесли удар по месту сходки украинских военачальников и их западных коллег.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.