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Лавров: Киевским властям нужна земля, чтобы торговаться подороже

Лавров назвал причину, по которой Киев настаивает на возвращении границ 1991 года.

Киевские власти настаивают на возвращение к границам 1991 года, так как хотят использовать территории в качестве козырей, «чтобы торговаться подороже». Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Им нужна земля, чтобы торговаться “подороже”. Это торгаши, у которых нет ничего святого», — сказал Лавров в интервью изданию «Коммерсант», подчеркнув, что Россия не может ни отдать под управление Киева территории с проживающим на них русскоязычным населением, ни выгнать людей из этих регионов.