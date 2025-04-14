Лавров: Киевским властям нужна земля, чтобы торговаться подороже

«Им нужна земля, чтобы торговаться “подороже”. Это торгаши, у которых нет ничего святого», — сказал Лавров в интервью изданию «Коммерсант», подчеркнув, что Россия не может ни отдать под управление Киева территории с проживающим на них русскоязычным населением, ни выгнать людей из этих регионов.