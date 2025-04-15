«Их обуревает остервенелость»: Лавров назвал отличия глав стран ЕС от Трампа в отношении к украинскому вопросу

Главы ряда стран ЕС «обуреваемы остервенелостью» в отношении ситуации на Украине в то время как администрация президента США и сам американский лидер Дональд Трамп пытаются вникнуть в проблему и понять первопричины конфликта. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсант».