Главы ряда стран ЕС «обуреваемы остервенелостью» в отношении ситуации на Украине в то время как администрация президента США и сам американский лидер Дональд Трамп пытаются вникнуть в проблему и понять первопричины конфликта. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсант».
«Администрация Дональда Трампа пытается вникнуть в проблему и понять первопричину ситуации, сложившейся в результате действий Вашингтона, Брюсселя, приведших к власти нынешний режим, организовав и проплатив антиконституционный государственный переворот в феврале 2014 года», — сказал Лавров, определив как «обуреваемых остервенелостью» руководителей Франции, Великобритании, прибалтийских стран и ряда других членов ЕС и НАТО.
Также Лавров отметил, что новая администрация США, назначенная президентом Дональдом Трампом после его избрания на этот пост, признала идиотизмом решение команды экс-президента Джо Байдена не обсуждать с РФ противоречия в отношениях двух стран.
Также Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на проверке «чистоплотности» руководства киевского режима при обсуждении с Западом инициатив по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.