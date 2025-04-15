Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Их обуревает остервенелость»: Лавров назвал отличия глав стран ЕС от Трампа в отношении к украинскому вопросу

Лавров: Трамп пытается разобраться в ситуации на Украине в отличие от европейцев.

Источник: Комсомольская правда

Главы ряда стран ЕС «обуреваемы остервенелостью» в отношении ситуации на Украине в то время как администрация президента США и сам американский лидер Дональд Трамп пытаются вникнуть в проблему и понять первопричины конфликта. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсант».

«Администрация Дональда Трампа пытается вникнуть в проблему и понять первопричину ситуации, сложившейся в результате действий Вашингтона, Брюсселя, приведших к власти нынешний режим, организовав и проплатив антиконституционный государственный переворот в феврале 2014 года», — сказал Лавров, определив как «обуреваемых остервенелостью» руководителей Франции, Великобритании, прибалтийских стран и ряда других членов ЕС и НАТО.

Также Лавров отметил, что новая администрация США, назначенная президентом Дональдом Трампом после его избрания на этот пост, признала идиотизмом решение команды экс-президента Джо Байдена не обсуждать с РФ противоречия в отношениях двух стран.

Также Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на проверке «чистоплотности» руководства киевского режима при обсуждении с Западом инициатив по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.